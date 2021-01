Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino va devoir éviter le pire pour Angel Di Maria !

Publié le 6 janvier 2021 à 4h45 par T.M.

Au PSG, Mauricio Pochettino est désormais aux commandes. Et l’entraîneur argentin voit déjà de grosses missions se présenter à lui, comme celle d’éviter le départ d’Angel Di Maria, libre en fin de saison.

Si Leonardo discute actuellement pour prolonger Neymar et Kylian Mbappé, cela est également le cas avec Angel Di Maria. D’ailleurs, avec l’Argentin, la situation est plus urgente puisqu’El Fideo est en fin de contrat et pourrait donc partir gratuitement à la fin de la saison. Di Maria va-t-il alors prolonger l’aventure au PSG ? Selon les informations de France Football , la prolongation du joueur de 32 ans avait dernièrement pris un coup de froid étant donné que le natif de Rosario aurait mal vécu son déclassement par Thomas Tuchel, fréquentant alors de plus en plus le banc de touche. Mais l’entraîneur a changé au PSG et avec la présence de Mauricio Pochettino, tout pourrait changer.

Pochettino arrivera-t-il retenir à Di Maria ?