Foot - PSG

PSG : Pochettino annonce la couleur pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 janvier 2021 à 18h10 par T.M.

Parmi les stars que Mauricio Pochettino devra gérer au PSG, il y a Neymar, mais aussi Kylian Mbappé. D’ailleurs, ce mardi, l’entraîneur parisien en a dit plus à propos du Français.

Ce mardi, la première conférence de Mauricio Pochettino en tant que nouvel entraîneur du PSG était très attendue. Après avoir remplacé Thomas Tuchel sur le banc parisien, l’Argentin a donc été présenté à la presse. L’occasion pour lui de répondre à de nombreuses questions, notamment sur le mercato avec les rumeurs Lionel Messi et Christian Eriksen. Mais Pochettino a également évoqué les joueurs qu’il avait déjà dans son effectif. Sa gestion des stars que sont Neymar et Kylian Mbappé sera forcément scrutée de près. Le natif de Murphy a donc mis les choses.

« Le mettre dans la meilleure position pour qu'il exploite son potentiel »