PSG : Mauricio Pochettino dévoile ses plans pour Neymar !

Publié le 5 janvier 2021 à 17h10 par T.M.

Nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino va désormais avoir sous ses ordres un certain Neymar. D’ailleurs, ce mardi, l’Argentin s’est confié sur l’utilisation de son joueur.

Après plus d’un an sans fonction, Mauricio Pochettino est de nouveau entraîneur, et pas n’importe où, au PSG. L’Argentin est ainsi à la tête d’un groupe talentueux avec de nombreuses stars. Présent ce mardi pour sa première conférence de presse, Pochettino a d’ailleurs confié à ce sujet : « J'ai bien compris ce qu'est le PSG, j'ai bien compris avec quels joueurs je vais travailler, des joueurs de classe mondiale. Dans le passé aussi j'ai travaillé avec de grands joueurs, on va faire le maximum pour réussir ».

Quel rôle pour Neymar ?