Mercato - PSG : La bombe de la presse espagnole sur un retour de Neymar au Barça !

Publié le 4 janvier 2021 à 22h45 par Th.B.

Journaliste pour la RAC1, Gerard Romero a profité d’une session live sur le réseau Twitch afin de relancer le feuilleton Neymar. Selon lui, la star du PSG aurait toujours le coeur blaugrana et rêverait de rentrer à la maison, au FC Barcelone.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en juillet dernier, Neymar se sent comme un poisson dans l’eau à la fois à Paris et au sein de l’effectif du PSG. Plus récemment, nous vous informions cependant que le clan Neymar n’avait pas encore décidé de poursuivre ou non l’aventure parisienne outre le délai de son contrat expirant en juin 2022. Cependant, du côté de la direction du PSG, on est certain que la star auriverde restera à Paris. C’est du moins le message que le président Nasser Al-Khelaïfi a fait passer dans la foulée de la qualification du PSG pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions au micro de RMC Sport courant décembre. De quoi clore le feuilleton Neymar ? C’était sans compter sur la presse espagnole qui en a remis une couche concernant l’avenir de la star du PSG.

Neymar aurait toujours envie de rentrer « à la maison » au Barça !