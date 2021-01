Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club étranger ironise sur le recrutement de Kylian Mbappé !

Publié le 6 janvier 2021 à 15h45 par A.C.

En Italie, il y a un club qui rêve de pouvoir arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à seulement 22 ans, Kylian Mbappé intéresserait n’importe quel club. Ce n’est pas à Madrid qu’on dira le contraire ! Le Real Madrid rêve en effet d’une arrivée de Mbappé depuis 2017, lorsque le joueur choisit de snober les sirènes madrilènes pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Pourtant, la presse espagnole a assuré que le président Florentino Pérez n’aurait pas lâché le morceau. Son rêve serait toujours de recruter Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine en juin 2022.

« Qui vais-je recruter maintenant ? Mbappé ! Mes enfants me le réclament »