PSG : Neymar, Mbappé… Mauricio Pochettino prévient déjà ses stars !

Publié le 5 janvier 2021 à 20h30 par T.M.

Après avoir géré Harry Kane, Hugo Lloris ou Heung-min Son à Tottenham, Mauricio Pochettino va désormais gérer d’autres grosses stars au PSG. Sous ses ordres, l’Argentin aura notamment Neymar ou Kylian Mbappé. Et l’entraîneur parisien n’aura pas mis longtemps avant d’annoncer la couleur concernant la gestion de ses joueurs phares.

Un nouveau chapitre débute pour le PSG et Mauricio Pochettino. Après plus d’un an sans entraîné, l’ancien technicien de Tottenham a été choisi pour venir remplacer Thomas Tuchel sur le banc parisien. A peine de retour dans la capitale, où il a joué entre 2001 et 2003, le natif de Murphy va déjà être dans le grand bain avec un premier test face à l’ASSE ce mercredi. Ce match sera ainsi l’occasion de voir le visage que donnera Pochettino à son PSG et surtout ce qu’il compte faire avec ses différentes. Alors que Marco Verratti pourrait notamment se voir confier un rôle de numéro 10 pour cette rencontre, c’est surtout la gestion de Neymar et de Kylian Mbappé qui sera scrutée de très près. Alors que le jeu de Thomas Tuchel était très stéréotypé autour du Brésilien et du Français, Mauricio Pochettino pourrait donc changer la donne. A quoi faut-il alors s’attendre ?

« Trouver la position dans laquelle Neymar performe le mieux »

Ce mardi, pour sa première conférence de presse, Mauricio Pochettino a d’ailleurs été interrogé sur ses stars et sur ce qu’il compte faire avec Neymar et Kylian Mbappé. A propos du Brésilien, qui sera toutefois absent ce mercredi contre l’ASSE, l’entraîneur du PSG a confié : « Quand il fera son retour avec le groupe, on va devoir trouver la position dans laquelle il performe le mieux. Ce n'est pas qu'une histoire de système, je n'aime pas parler de système, c'est une affaire d'animation, de comment l'équipe se comporte avec ou sans ballon. Pour tous les joueurs il faut trouver les positions pour qu'ils expriment leur potentiel et aident l'équipe à se battre sur tous les fronts. Sur son leadership, je dirais qu'il y a plusieurs façons d'exprimer son leadership. Plus j'ai de leaders dans mon vestiaire et sur le terrain, mieux c’est ».

