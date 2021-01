Foot - PSG

PSG : A peine arrivé, Pochettino annonce déjà une première grande décision !

Publié le 5 janvier 2021 à 19h10 par T.M.

Nommé à la tête du PSG il y a quelques jours, Mauricio Pochettino a déjà fait un premier grand choix en désignant l’identité de son capitaine.

Désormais, c’est donc Mauricio Pochettino qui sera sur le banc de touche du PSG. La direction parisienne a tranché dans le vif en se séparant de Thomas Tuchel pour nommer l’Argentin à sa place. Après l’Espanyol Barcelone, Southampton et Tottenham, Pochettino va désormais officier en Ligue 1. Dès ce mercredi, face à l’ASSE, il sera déjà dans le bain pour son premier match. Et avant ce rendez-vous, le natif de Murphy était présent en conférence de presse. L’occasion pour lui de faire une première grande annonce sur le visage qu’affichera son équipe.

Pochettino va aussi faire confiance à Marquinhos !