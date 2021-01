Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino s’enflamme à nouveau pour son arrivée !

Publié le 5 janvier 2021 à 16h45 par T.M.

Depuis quelques jours, Mauricio Pochettino est donc le nouvel entraîneur du PSG. Et l’Argentin n’a pas caché sa joie de retrouver le club de la capitale.

Un nouveau chapitre débute donc au PSG. Payant les mauvais résultats de son équipe, Thomas Tuchel a été remercié et c’est Mauricio Pochettino qui a été nommé sur le banc de touche. Après un peu plus d’un an sans entraîner après été remercié par Tottenham, l’Argentin retrouve donc un poste dans un club qu’il connait très bien, lui qui a joué au PSG. Un nouveau défi se présente pour Pochettino qui devra donc mener le club de la capitale vers le succès, notamment en Ligue des Champions. En attendant, le natif de Murphy est très heureux d’être à Paris.

« Le père Noël m'a déjà offert un cadeau »