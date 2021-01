Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce troublante sur le feuilleton Sergio Ramos !

Publié le 7 janvier 2021 à 0h00 par La rédaction

Le feuilleton Sergio Ramos n’en finit plus d’agiter ce mercato hivernal. Entre rumeurs l’envoyant au PSG et tentatives de prolongation de contrat, l’avenir du capitaine du Real Madrid est toujours incertain.

Partira, partira pas ? Le futur de Sergio Ramos au Real Madrid est toujours flou. Libre de tout contrat cet été après bientôt 16 ans de bons et loyaux services, le capitaine du club merengue pourrait quitter la capitale espagnole. Et il pourrait partir plus vite que prévu. Le PSG est à fond sur le défenseur de 34 ans, et le club serait prêt à débourser un peu d’argent pour s’attacher ses services dès cet hiver.

« Quand Perez et le joueur parlent, c'est que ça va très mal »