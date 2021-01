Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a pris une grande décision pour le recrutement hivernal !

Publié le 6 janvier 2021 à 22h30 par B.C.

Malgré un début de saison perfectible, le Real Madrid ne devrait pas se montrer actif durant le mercato hivernal.

De justesse, Zinedine Zidane est parvenu à sauver sa tête il y a quelques semaines. Alors que le Real Madrid était distancé en Liga et proche de la sortie en Ligue des champions, les joueurs merengue ont décroché deux succès précieux face au Borussia Mönchengladbach et à l’Atlético de Madrid au début du mois de décembre. Depuis, cela va mieux pour la Casa Blanca , deuxième de Liga avec six points d’avance sur la Real Sociedad, troisième avec un match en plus. Mais l’effectif a clairement besoin d’ajustements, et des recrues ne seraient pas de trop.

Pas de recrue cet hiver ?