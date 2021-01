Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un grand objectif avec Neymar et Mbappé !

Publié le 6 janvier 2021 à 18h10 par A.D.

Pour ne pas voir Kylian Mbappé et Neymar quitter le PSG prématurément, Leonardo s'activerait pour les prolonger. Alors que ses deux stars seront en fin de contrat le 30 juin 2022, le directeur sportif parisien travaillerait pour étendre leurs bails jusqu'en 2025.

Arrivé tous les deux à l'été 2017, Kylian Mbappé et Neymar pourraient ne plus faire long feu au PSG. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, les deux as du football pourraient être vendus lors du prochain mercato estival s'ils ne prolongent pas très rapidement. En effet, Leonardo pourrait décider, à contre-coeur, de se séparer de ses deux stars à l'été 2021, et ce, pour ne pas les laisser partir librement, et surtout gratuitement, un an plus tard. Et pour ne pas voir ce scénario catastrophe se produire, le directeur sportif du PSG s'activerait en coulisses.

Une prolongation jusqu'en 2025 pour Mbappé et Neymar ?

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées ce mercredi sur son compte Twitter , Leonardo travaillerait d'arrache-pied pour que Neymar et Kylian Mbappé signent un nouveau contrat avec le PSG. Et comme l'a indiqué le journaliste italien, le directeur sportif parisien espérerait voir son numéro 10 et son numéro 7 étendre leurs bails jusqu'au 30 juin 2025. Reste à savoir si Leonardo trouvera les arguments sportifs et financiers pour convaincre à la fois Neymar et Kylian Mbappé.