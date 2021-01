Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix totalement ahurissant de Neymar !

Publié le 6 janvier 2021 à 15h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Neymar aurait vu sa valeur fondre comme neige au soleil. Selon l'Observatoire du Football CIES, le prix du numéro 10 du PSG ne dépasserait plus les 32M€.

Recruté pour 222M€ durant l'été 2017, Neymar est le joueur le plus cher de l'histoire du football. Mais aujourd'hui, son avenir fait grandement parler du côté du Paris Saint-Germain. Et pour cause, son contrat prend fin en juin 2022 et le nom du Brésilien circule toujours du côté du FC Barcelone où certains candidats à la présidence du club blaugrana le convoitent pour leur nouveau projet. Malgré tout, au PSG, Leonardo travaille déjà à la prolongation de son contrat. Il faut dire que si Neymar partait aujourd'hui, le club de la capitale ne pourrait pas récupérer une grosse indemnité de transfert.

Neymar vaudrait aujourd'hui... 32M€ !