Mercato - Barcelone : Lionel Messi a pris une première décision forte pour son avenir

Publié le 6 janvier 2021 à 15h00 par La rédaction

Alors qu'il arrive en fin de contrat, l’avenir de Lionel Messi à Barcelone est toujours incertain. Mais il devrait attendre de connaître le nouveau président du club catalan pour décider de s’il restera ou pas dans son club de toujours.

À chaque mercato, le nom de Lionel Messi ressort encore et encore. Encore plus depuis l’été dernier, puisque rien ne va plus au FC Barcelone. Libre de tout contrat en juin prochain, le numéro 10 argentin a l’embarras du choix pour sa prochaine destination. Entre le PSG et Manchester City qui se bataillent pour s’attirer les services de la Pulga, l’argentin ne sait plus où donner de la tête. Mais il a déjà pris une première décision.

« Il attend de connaître le prochain président de Barcelone »