Mercato - PSG : La porte reste ouverte pour Lionel Messi l’été prochain !

Publié le 6 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi figure notamment sur les tablettes du PSG. Et Mauricio Pochettino n’a pas fermé la porte à son compatriote argentin…

Alors que le feuilleton Lionel Messi bat son plein en Espagne, il faudra très certainement attendre l’élection du futur président du FC Barcelone pour y voir plus clair sur l’avenir de La Pulga . En attendant, le PSG serait sur les rangs dans ce dossier, et il se dit même que la nomination de son compatriote argentin Mauricio Pochettino sur le banc du club francilien pourrait optimiser les chances de faire venir. D’ailleurs, le nouvel entraîneur du PSG n’a pas fermé la porte, même s’il est resté très énigmatique sur le sujet mardi lors de sa conférence de presse de présentation.

« On verra plus tard pour les rumeurs »