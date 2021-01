Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat bientôt entre les mains de Harry Kane ?

Publié le 5 janvier 2021 à 23h45 par Th.B.

Alors que la presse anglaise a évoqué un intérêt de Mauricio Pochettino pour Harry Kane, le PSG ne devrait pas disposer d’une réelle ouverture pour l’attaquant de Tottenham. Explications.

C’était à prévoir. Avec la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG, il fallait s’attendre à ce que certains de ses anciens joueurs à Tottenham soient annoncés comme potentielles cibles de l’Argentin et du directeur sportif du PSG. Bien avant que Pochettino ne débarque, Leonardo s’était déjà penché sur les dossiers Dele Alli et Christian Eriksen. Cependant, concernant Harry Kane, le lien a été fait avec la nomination de Mauricio Pochettino. Après Calciomercato.it , c’est The Independent qui a confié que le profil du buteur de Tottenham plairait à l’entraîneur argentin enclin à l’accueillir au PSG. Mais le Paris Saint-Germain a-t-il une réelle chance de s’attacher les services de l’international anglais ? Pas vraiment.

Tottenham lui proposerait une prolongation en fin de saison