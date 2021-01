Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas déjà fixé pour cette piste en attaque ?

Publié le 6 janvier 2021 à 13h45 par A.C.

Toujours à la recherche d’un attaquant, Pablo Longoria pourrait voir une nouvelle piste offensive d’éloigner.

Pressé par André Villas-Boas, qui a publiquement réclamé l’arrivée d’un nouveau numéro 9, Pablo Longoria multiplie les pistes. En Italie, on évoque un intérêt prononcé de l’Olympique de Marseille pour Patrick Cutrone et Christian Kouamé de la Fiorentina, ou encore Arkadiusz Milik du Napoli, qui semble toutefois trop cher. Mais Longoria chercherait également en Angleterre ! C’est le cas de Demarai Gray, en fin de contrat avec Leicester et qui aurait tapé dans l’œil de l’OM.

Demarai Gray vers Southampton ?