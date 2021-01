Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino en rajoute une couche sur le mercato du PSG !

Publié le 6 janvier 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors qu’il a assuré ne pas vouloir parler des rumeurs de transfert lors de sa présentation officielle, Mauricio Pochettino a confié ce mercredi soir que chaque club cherchait à se renforcer lors des sessions des transferts. Un message caché pour le mercato du PSG ?

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 26 décembre dernier, Mauricio Pochettino a déjà de grands projets pour le PSG sur le marché des transferts. Aux yeux du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, la piste menant à Dele Alli est plus alléchante que celle menant à Christian Eriksen, les deux joueurs étant annoncés du côté du PSG. Si une opportunité se présentait pour Alli, le technicien argentin aimerait que ses dirigeants fassent le nécessaire. Interrogé sur de potentielles recrues hivernales, Mauricio Pochettino a fait profil bas en conférence de presse mardi. « Ce n'est pas le moment de parler des rumeurs, encore une fois. Nous devons déjà retrouver tous nos joueurs actuellement indisponibles. (...) C'est une période difficile pour tout le monde, chaque club doit s'adapter, mais je pense que Leonardo fera les meilleurs choix pour l'équipe et pour atteindre nos objectifs. On est en contact permanent. Il y a une réalité compliquée, au niveau mondial. On prendra les meilleures décisions ». Cependant, l’entraîneur du PSG a fait passer un message qui pourrait avoir un grand incident sur le mercato du Paris Saint-Germain.

«Dans n’importe quel club, on cherche toujours à améliorer l’effectif»