Mercato - PSG : Pochettino, Neymar… Le PSG se mobilise pour Messi !

Publié le 6 janvier 2021 à 18h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, Lionel Messi serait le bienvenu au PSG dans l’esprit de Neymar et dans celui de Mauricio Pochettino. Mais pas seulement. Explications.

Respectant l’institution du FC Barcelone, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont récemment refusé de s’attarder sur la situation de Lionel Messi et encore moins à propos d’une potentielle arrivée au PSG. Ce que n’a pas choisi de faire Neymar. En début décembre, la star du PSG ouvrait pleinement la porte au capitaine du FC Barcelone, imité peu de temps après par le compatriote argentin de Messi, Leandro Paredes. De son côté, Mauricio Pochettino a habilement évité la question lors de sa conférence de presse de présentation mardi, tout en laissant entendre que tout était possible pour un club de la stature du Paris Saint-Germain. Et en interne, le dossier Messi ferait beaucoup parler, alors que le contrat de l’Argentin court jusqu’en juin prochain au FC Barcelone.

Le staff et le vestiaire prêts à accueillir Messi ?