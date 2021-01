Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à dégainer pour Lionel Messi ?

Publié le 6 janvier 2021 à 17h45 par Th.B.

Annoncé comme potentiel défi de Lionel Messi, le PSG n’écarterait pas l’option d’une offensive pour le capitaine du FC Barcelone dans les prochaines semaines. C’est du moins le ressenti en interne que Sky Sports a partagé ce mercredi.

La porte du PSG n’est pas fermée pour Lionel Messi. C’est du moins ce que Mauricio Pochettino a laissé entendre lors de sa conférence de presse de présentation mardi. « Une arrivée de Messi ? Le père Noël m'a déjà offert un cadeau en me permettant de retrouver ce club et d'entraîner une telle équipe. J'en profite pour remercier le président Nasser et Leonardo de nous donner cette possibilité. On sait qu'avec les grands clubs comme Paris il y a beaucoup de rumeurs, là on vient juste d'arriver, on va essayer de s'adapter, on verra plus tard pour les rumeurs ». Le nouvel entraîneur du PSG ne s’est pas vraiment mouillé, à l’instar de son président Nasser Al-Khelaïfi et de son directeur sportif Leonardo. Cependant, en interne, le PSG garderait toujours espoir pour le recrutement du capitaine du FC Barcelone, où son contrat expire en juin prochain.

En interne, on ne fermerait pas la porte à une arrivée de Messi !