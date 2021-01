Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel tente le coup avec un défenseur du LOSC !

Publié le 6 janvier 2021 à 16h15 par A.M.

Bien décidé à recruter un défenseur central, l'AS Saint-Etienne s'intéresserait à Adama Soumaoro, très peu utilisé par Christophe Galtier le LOSC.

En plus de la recherche d'un attaquant, l'AS Saint-Etienne tentera d'attirer un défenseur central durant le mercato d'hiver. Et pour cause, le départ de Wesley Fofana n'a jamais été compensé et ne cesse de laisser un immense vide chez les Verts. Claude Puel a bien tenté d'obtenir le prêt de William Saliba, qui a finalement été prêté du côté de l'OGC Nice ces derniers jours. L'ASSE s'est donc rabattu sur la piste menant à Edgar Ié qui évolue à Trabzonspor. Une offre de 2M€ aurait été transmise au club turc pour l'ancien joueur du LOSC. Mais en l'attente d'une réponse, les Verts songeraient également à un actuel Lillois.

L'ASSE songe à Soumaoro