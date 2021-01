Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le remplaçant de Ruffier s’enflamme pour son arrivée !

Publié le 6 janvier 2021 à 7h00 par T.M.

L’ASSE n’aura pas mis longtemps avant de trouver son nouveau gardien. Ce mardi, Boubacar Fall s’est engagé avec les Verts et il n’a pas caché sa joie de débarquer dans le Forez.

Une page s’est tournée à l’ASSE. Gardien emblématique des Verts, Stéphane Ruffier a vu son contrat être résilié ce lundi. Après avoir marqué l’histoire du club forézien, le gardien français a été remercié suite à sa guerre avec Claude Puel. Et à l’ASSE, Ruffier n’aura pas mis longtemps avant d’être remplacé. En effet, ce mardi, les Stéphanois ont annoncé l’arrivée d’un nouveau gardien, leur première recrue de l’hiver : Boubacar Fall. A 19 ans, le portier sénégalais s’est engagé jusqu’en 2023.

Une recrue heureuse