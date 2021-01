Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une surprise à prévoir pour l’avenir de Memphis Depay ?

Publié le 6 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Depuis l’été dernier, Memphis Depay est annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Toutefois, l’avenir du Néerlandais pourrait finalement s’écrire loin de la Catalogne.

Après avoir poussé Luis Suarez vers la sortie, Ronald Koeman a tout fait pour faire venir Memphis Depay au FC Barcelone. Faute d’argent, les Blaugrana n’ont pas pu y parvenir et le Néerlandais est finalement resté à l’OL. Néanmoins, son avenir sur les bords du Rhône demeure incertain alors que le protégé de Rudi Garcia est entré dans sa dernière année de contrat. En ce mois de janvier, Depay pourrait partir à moins qu’il n’attende l’été prochain et la fin de son contrat pour s’engager librement où il le souhaite. Encore une fois, le Barça de Koeman est annoncé comme sa possible destination, mais de plus en plus de doutes entoureraient cette opération.

L’Italie plutôt que Barcelone