Foot - Mercato - ASSE

Mercato - Officiel : L'ASSE boucle un premier renfort hivernal !

Publié le 5 janvier 2021 à 18h40 par A.D. mis à jour le 5 janvier 2021 à 18h44

Comme l'avait annoncé Claude Puel, Boubacar Fall s'est engagé en faveur de l'ASSE ce mardi. Le jeune gardien sénégalais a signé un contrat jusqu'en 2023.

Ce lundi, Claude Puel a annoncé l'arrivée de Boubacar Fall. « Boubacar Fall ? Il va passer sa visite médicale, c'est un jeune joueur qui va rejoindre l'ASSE. Il n'y aura pas de changements sur la hiérarchie des gardiens. Il n'a pas encore signé à ce jour, il va devoir s'adapter, c'est un jeune avec un gros potentiel et qui correspond à ce qu'on veut pour le club à travers Stefan Bajic, Etienne Green et bien d'autres joueurs. Ce sont des joueurs avec lesquels on veut travailler pour le futur » , avait-il confié en conférence de presse. Après avoir passé sa visite médicale et signé un contrat jusqu'en 2023, Boubacar Fall est désormais officiellement un joueur de l'ASSE, comme l'a fait savoir le club sur son site officiel et les réseaux sociaux.