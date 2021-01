Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Everton et le PSG, ça va chauffer pour Moise Kean !

Publié le 6 janvier 2021 à 17h30 par Th.B.

Prêté pour l’intégralité de la saison au PSG par Everton, Moise Kean semble apporter totale satisfaction au club de la capitale qui songerait déjà à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants des Toffees pour rallonger l’aventure parisienne du jeune international italien. Cependant, rien n’est joué à l’instant T.

En toute fin du dernier mercato estival, le PSG a tenté un pari en relançant Moise Kean (20 ans) qui s’était perdu du côté d’Everton, n’entrant pas dans les plans de l’ancien entraîneur Marco Silva notamment. Au PSG, l’international italien formé à la Juventus semble revivre et ses statistiques l’attestent. En effet, en Ligue 1, Kean a trouvé le chemin des filets à sept reprises et s’est illustré avec ses deux buts en Ligue des champions. Moise Kean a su profité de l’absence de Mauro Icardi, contrarié par les blessures pendant la quasi totalité de la première partie de saison. Au cours d’un entretien accordé à Téléfoot , Kean a révélé ces dernières semaines se sentir bien au PSG. Le sentiment serait totalement partagé puisque l’ensemble de la direction sportive menée par Leonardo prévoirait de le garder pour une durée plus importante que son prêt expirant à la fin de la saison. Aucune option d’achat n’a été inséré dans l’accord convenu entre le PSG et Everton. Il faudrait alors parvenir à se mettre d’accord sur un tout nouveau deal pour que Moise Kean puisse figurer dans l’effectif du PSG la saison prochaine. Lundi, Sky Sports a assuré que Leonardo serait déjà passé à l’action avec Everton en initiant les négociations pour le transfert définitif de Moise Kean. Du côté du club de Liverpool, on réclamerait au minimum la somme de 34,5M€ pour lâcher l’attaquant. Une indemnité proche de celle que Everton avait formulé à la Juventus à l’été 2019. Quelle est la situation ?

Carlo Ancelotti ne veut rien savoir pour Moise Kean

Le 21 décembre 2019, Carlo Ancelotti remplaçait Marco Silva au poste d’entraîneur d’Everton. Et comme le confirme son témoignage en conférence de presse dernièrement, le coach des Toffees compte sur les services de son compatriote italien pour la saison prochaine. The Athletic a expliqué ce mercredi qu’un prêt ne lui aurait été accordé seulement parce que le joueur et son agent Mino Raiola auraient fait le forcing pour que Kean dispose d’un temps de jeu plus important. De son côté, Carlo Ancelotti attendrait toujours de voir Moise Kean rejoindre Goodison Park à la fin de la saison.

Le directeur du football d’Everton est moins catégorique…

Pour attirer Moise Kean à Everton en 2019, Marcel Brands s’était démené auprès de la Juventus pour satisfaire les demandes financières du club bianconeri ainsi qu’auprès de l’actuel attaquant prêté au PSG. Alors, pour persuader Everton de définitivement faire une croix sur Moise Kean, le PSG devra s’y prendre de la meilleure des manières, toujours selon The Athletic . La branche britannique du média révèle qu’une offre relativement importante devrait être proposée pour Kean, et qu’elle n’aurait pas été soumise pour le moment. Même les 35M€ évoqués par la presse anglaise pourrait ne pas s’avérer suffisants.

Moise Kean est comme un poisson dans l’eau à Paris