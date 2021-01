Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Kylian Mbappé jouait un mauvais tour au PSG pour son avenir ?

Publié le 6 janvier 2021 à 17h15 par T.M.

Afin de conserver Kylian Mbappé, Leonardo cherche à prolonger l’attaquant du PSG. Toutefois, alors que le flou entoure le futur choix du Français, ce dernier pourrait bien réserver une mauvaise surprise au club de la capitale. Explications.

Cet hiver, cela pourrait être compliqué pour Leonardo de renforcer l’effectif du PSG. D’ailleurs, à défaut de faire venir du sang neuf, le directeur sportif brésilien tente actuellement de conserver les forces vives de Mauricio Pochettino. En effet, depuis plusieurs semaines, Leonardo s’est lancé dans une vaste opération prolongation, négociant notamment avec Juan Bernat, Angel Di Maria, mais surtout Neymar et Kylian Mbappé, les deux priorités. Conserver le Brésilien et le Français est la grande mission du PSG, mais cela n’est pas si simple. En effet, le Real Madrid rêve de Mbappé et pourrait lancer l’assaut l’été prochain.

Mbappé veut des garanties