Mercato - PSG : Jürgen Klopp pourrait totalement relancer l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 6 janvier 2021 à 16h10 par B.C.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Liverpool est intéressé par Kylian Mbappé. Les Reds apparaîtraient ainsi comme une menace sérieuse pour le PSG et le Real Madrid, déterminé à s’attacher les services de l’international français.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé va rapidement devoir trancher pour son avenir. L’état-major parisien cherche à le convaincre de prolonger son contrat depuis de longs mois, mais le Real Madrid ferait dans le même temps le forcing pour le récupérer dès l’été prochain. Ce mercredi, le média espagnol OK Diario explique même que cette stratégie pourrait marcher puisque Kylian Mbappé songerait à quitter le club de la capitale pour rejoindre Zinedine Zidane chez les Merengue . Le PSG fait donc face à une menace colossale, mais le Real Madrid n’est pas l’unique danger présent dans ce dossier.

Liverpool, une grande menace pour le PSG et le Real Madrid avec Mbappé