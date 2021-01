Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo travaille sur le recrutement d’un gros attaquant !

Publié le 5 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Déjà projeté sur l’avenir du PSG, Leonardo préparerait un gros coup en coulisses en vue du prochain mercato estival avec…Moise Kean !

Prêté sans option d’achat au PSG par Everton depuis l’été dernier, Moise Kean (20 ans) a réalisé un début de saison très satisfaisant dans la capitale. Profitant de l’absence régulière de Mauro Icardi, l’attaquant italien a inscrit 7 buts en Ligue 1 et 2 en Ligue des Champions. Mais qu’en est-il de son avenir, lui qui retournera à Everton en fin de saison, où son contrat court jusqu’en juin 2024 ' : « C'est une très bonne chose pour moi de jouer dans un des plus grands clubs du monde. Là je suis concentré pour apporter de bons résultats, et le futur, on ne sait jamais », indiquait récemment Moise Kean. Et le PSG entend bien tenter de le conserver…

Le PSG s’active pour acheter Moise Kean