Mercato - PSG : Neymar, prolongation… Le plan colossal de Leonardo avec Mbappé !

Publié le 4 janvier 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG souhaiterait prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le club de la capitale semble prêt à employer de grands moyens afin de convaincre l’international français.

À l’instar du cas Neymar, le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé est l’un des dossiers chauds du PSG cette saison. En effet, comme le Brésilien, le Français verra son contrat actuel expirer le 30 juin 2022. Cela ne laisse d’autre choix au Paris Saint-Germain que de le prolonger au cours de cet exercice, faute de quoi il pourrait devoir le vendre l’été prochain pour ne pas prendre le risque de le voir filer librement à l’été 2022. En ce sens, à en croire AS , le PSG aurait formulé une proposition à son numéro 7 il y a plus d’un an, mais cette dernière serait restée sans réponse de la part de l’ancien joueur de l’AS Monaco. Cependant, depuis le passage de la pandémie de Covid-19 qui a eu un profond impact sur les finances des écuries européennes, dont celles du PSG, cette proposition n’aurait plus jamais été évoquée d’après le média espagnol.

Kylian Mbappé dans la même tranche de salaire que Neymar après à sa prolongation ?