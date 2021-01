Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible révélation sur la prolongation de Mbappé !

Publié le 4 janvier 2021 à 16h45 par H.G. mis à jour le 4 janvier 2021 à 16h47

Alors que le PSG souhaiterait vivement prolonger le contrat de Kylian Mbappé, l’international français n’aurait toujours pas répondu à la dernière offre formulée par Leonardo en ce sens.

Kylian Mbappé est à la croisée des chemins dans sa carrière au PSG. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, l’international français n’a plus qu’un an et demi de contrat dans la capitale française, et cela pourrait ne laisser d’autre choix au Paris Saint-Germain que de le vendre l’été prochain s’il ne prolonge pas d’ici là. Cas contraire, les Parisiens risqueraient en effet de voir l’attaquant de 22 ans filer librement. De ce fait, le PSG et Leonardo tentent par tous les moyens de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Cependant, il semblerait que ce travail s’avère vain pour l’heure…

La dernière proposition du PSG à Kylian Mbappé daterait d’il y a un an