Mercato - Barcelone : Koeman a fixé sa grande priorité pour janvier !

Pas totalement satisfait par son effectif, Ronald Koeman souhaiterait recruter un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Alors que la grande priorité de son coach est de renforcer son arrière garde, Carles Tusquets, président intérimaire du FC Barcelone, s'activerait pour lui offrir Eric Garcia au mois de janvier.

Passé totalement à côté de sa première partie de saison, le FC Barcelone cale à la cinquième place de Liga. A 10 points du leader, l'Atlético, le club emmené par Ronald Koeman doit vite se ressaisir s'il veut rester dans la course au titre. Dans cette optique, le Barça voudrait profiter du mercato hivernal pour renforcer son effectif. Et alors qu'il aurait plusieurs souhaits pour le mois de janvier, Ronald Koeman aurait déjà fixé sa grande priorité pour le recrutement.

Eric Garcia, la priorité de Ronald Koeman pour janvier ?