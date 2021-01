Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Raymond Domenech annonce déjà la couleur pour son avenir !

Publié le 4 janvier 2021 à 17h15 par G.d.S.S.

Engagé au FC Nantes jusqu’en juin prochain, Raymond Domenech a fait le point sur son avenir et laisse entendre qu’il pourrait effectivement passer la main en fin de saison.

Après plus de dix ans d’absence et le fiasco de Knysna avec l’équipe de France en 2010, Raymond Domenech fait son grand retour cet hiver sur le banc du FC Nantes. L’ancien sélectionneur national, qui a signé un contrat de six mois, aura donc pour mission d’améliorer la situation sportive des Canaris. Mais se voit-il rester davantage de temps au club ? Interrogé en conférence de presse ce lundi, Domenech a fait le point sur son avenir et précise qu’il ne se projette pas au-delà de juin prochain avec le FC Nantes.

« Que je sois là pour six mois ou pour dix ans… »