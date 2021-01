Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kita, Knysna... Les gros aveu de Domenech sur son arrivée à Nantes !

Publié le 4 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Nouvel entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech a justifié son choix de revenir sur un banc de touche, dix ans après avoir quitté son poste de sélectionneur de l'équipe de France.

Tout juste arrivé sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech est déjà sous le feu des critiques. Malgré tout, à l'occasion d'une interview accordée à Téléfoot , l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a assuré ne pas tenir comptes des attaques : « Je ne me suis pas posé la question. L’envie d'entraîner a été plus forte que tout. Annoncer officiellement que je ne pouvais plus entraîner, je n’ai jamais pu le faire. Parce qu’au fond de moi, j’avais toujours eu cette envie d’être sur un terrain. Je n’ai pas réfléchi à tout ce qu’il y a autour, parce que si on se met à réfléchir à tout ce qu’il y a autour, plus personne n’entraîne. Des difficultés, il y en a partout ». Et ce n'est pas tout puisque Raymond Domenech assure également qu'il n'a pas hésité à signer et ne craint pas sa relation avec Waldemar Kita.

Domenech lâche ses vérités