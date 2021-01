Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà deux pistes à oublier pour cet hiver...

Publié le 4 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Ambitieux cet hiver, l'OM rencontre déjà deux couacs sur le mercato pour des pistes activées par Pablo Longoria.

Dans les colonnes de La Provence , Pablo Longoria reconnaissait qu'il faudrait « inventer des opérations, être créatif. Pour le mercato d'hiver, il faut être imaginatif. Tous les clubs ont le même problème : les difficultés financières. On doit travailler ensemble entre clubs pour trouver des solutions . » Il faut dire que les finances de l'OM sont dans le rouge. Dans cette optique, le club phocéen s'intéresserait à Timothy Fosu-Mensah dont le contrat prend fin en juin prochain à Manchester United. Mais après avoir repoussé une première offre de prolongation, le latéral droit néerlandais attend une meilleure proposition pour prolonger. Autre piste compliquée pour l'OM, celle menant à Gaëtan Laborde (Montpellier).

L'OM en difficulté pour Laborde et Fosu-Mensah