PSG - Clash : Le jour où Leonardo a totalement humilié Neymar !

Publié le 6 janvier 2021 à 16h45 par A.M.

Entre Leonardo et Neymar, cela ne semble pas être l'amour fou. Il faut que le directeur sportif du PSG aurait placé la star brésilienne dans une drôle de situation en 2019.

De retour au poste de directeur sportif du PSG en 2019, Leonardo a rapidement été confronté à un dossier brûlant : l'avenir de Neymar. Et pour cause, deux ans après son arrivée, le Brésilien souhaite déjà quitté le club de la capitale et fait le forcing pour rejoindre le FC Barcelone, disposé à rapatrier son ancien joueur mais pas dans n'importe quelle condition. Les Blaugrana feront ainsi différentes offres au cours de longues négociations qui auront duré tout l'été et auront poussé Leonardo à se concentré sur ce feuilleton qui aura finalement vu Neymar rester au PSG.

Leonardo demande à Neymar de parler français