PSG - Clash : Leonardo, Al-Khelaïfi... En coulisses, c'est la guerre au PSG !

Publié le 6 janvier 2021 à 14h45 par A.M.

De retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain en 2019, Leonardo serait en conflit en coulisses avec Nasser Al-Khelaïfi afin d'obtenir les pleins pouvoirs auprès de Doha.

Lorsque QSI rachète le PSG en 2011, Doha décide de miser sur Leonardo au poste de directeur sportif pour lancer le projet qui s'annonce très important. Passé par le club de la capitale en tant que joueur en 1997, le Brésilien brille d'ailleurs dans cette mission jusqu'à son départ en 2013 après avoir bousculé un arbitre. Par la suite, Olivier Létang, Patrick Kluivert et Antero Henrique se sont succédés, sans jamais faire oublier Leonardo qui a donc fait son grand retour en 2019, récupérant son poste de directeur sportif. Mais alors que son retour a provoqué un vent d'optimisme chez les supporters, un an et demi plus tard, en interne, les tensions seraient très importantes.

Leonardo et Al-Khelaïfi se détesteraient