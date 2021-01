Foot - PSG

PSG - Polémique : Choupo-Moting, Icardi… Cette sortie sur la guerre Leonardo-Tuchel !

Publié le 6 janvier 2021 à 22h10 par T.M.

Ces derniers mois, cela a été très chaud entre Leonardo et Thomas Tuchel. Une guerre entre les deux hommes forts du PSG qui avait notamment été cristallisé par les choix autour de Mauro Icardi et Eric Maxim Choupo-Moting.

Le 29 décembre dernier, le PSG officialisait le départ de Thomas Tuchel. A 6 mois de la fin de son contrat, l’Allemand a été remercié, mettant ainsi fin à son aventure dans la capitale. Et si le natif de Krumbach a connu de nombreux succès, il a également rencontré de grosses difficultés comme notamment avec Leonardo. D’ailleurs, ces derniers mois, le conflit entre le directeur sportif du PSG et l’ex-entraîneur avait explosé au grand jour, notamment à cause du recrutement. Tuchel n’avait pas hésité à remettre publiquement en cause les choix de Leonardo. Et en interne, c’était également la guerre entre les deux.

« Une immense victoire de Tuchel et une défaite pour son directeur sportif »