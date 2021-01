Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations hallucinantes sur le malaise entre Leonardo et Tuchel !

Publié le 6 janvier 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Alors que Thomas Tuchel a récemment été limogé par le PSG, son entente avec Leonardo a toujours été très mitigée, et notamment sur le recrutement. D’ailleurs, Libération sort de nouvelles révélations pour le moins surprenantes sur différents dossiers tels que Layvin Kurzawa et Moise Kean.

Ce n’est plus un secret pour personne, la relation entre Thomas Tuchel et Leonardo a été relativement froide en coulisses ces derniers mois au sein du PSG. En effet, l’entraîneur allemand avait publiquement reproché à Leonardo le manque de renforts en plein mercato estival, et le directeur sportif lui avait répondu par des actes quelques jours plus tard en bouclant dans un laps de temps très court les arrivées de Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha au PSG. Finalement, Tuchel a été limogé cet hiver par sa direction pour laisser place à Mauricio Pochettino, mais il semble que le malaise eut été encore plus profond avec Leonardo durant son passage au club…

Kean, Kurzawa… Tuchel n’a jamais été mis au courant

En effet, selon de troublantes apportées ce mercredi dans les colonnes de Libération , Leonardo aurait totalement mis Thomas Tuchel de côté concernant certains dossiers du dernier mercato estival au PSG. À commencer par Layvin Kurzawa, qui arrivait en fin de contrat en juin 2020 et qui a finalement été prolongé un peu en catastrophe par sa direction. De son côté, Tuchel aurait appris cette nouvelle… en lisant France Football, qui avait révélé l’information du nouveau contrat de Kurzawa. Une première révélation assez hallucinante, mais ce n’est pas tout puisque l’ancien entraîneur du PSG aurait également appris l’arrivée en prêt de Moise Kean en le croisant, par hasard, après que l’attaquant italien ait validé sa visite médicale. Des révélations qui en disent long sur le malaise entre Thomas Tuchel et Leonardo.

Leonardo affichait un discours de façade