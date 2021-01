Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi aurait fait une énorme annonce au Real Madrid !

Publié le 7 janvier 2021 à 8h45 par A.M.

Alors que le nom de Sergio Ramos circule avec insistance du côté du PSG compte tenu du fait que son con contrat prenne fin en juin prochain, les dirigeants parisiens auraient rassuré le Real Madrid.

Le dossier Sergio Ramos prend de l'ampleur au Real Madrid. Et pour cause, le capitaine merengue n'a toujours pas prolongé son bail qui s'achève en juin prochain et se retrouve donc libre de négocier avec le club de son choix afin d'y signer un contrat dès aujourd'hui pour s'y engager en vue de la saison prochaine. Une situation qui aurait bien évidemment mis en alerte plusieurs grands clubs européens à l'image de Liverpool, la Juventus ou encore le PSG. Ces derniers jours, Sergio Ramos aurait d'ailleurs annoncé à Florentino Pérez sa volonté d'écouter les offres qui lui parviennent puisque celle du Real Madrid ne lui convient pas pour le moment.

Le PSG rassure le Real pour Ramos