Mercato - Barcelone : La sortie intrigante de Memphis Depay sur son avenir !

Publié le 7 janvier 2021 à 8h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay est convoité pour son avenir, et le Néerlandais ne semble écarter aucune option.

L'avenir de Memphis Depay sera l'un des dossiers chauds à suivre sur le mercato dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais prend fin en juin prochain et alors qu'il n'a toujours pas prolongé son bail, le Néerlandais est autorisé depuis le 1er janvier à discuter avec le club de son choix afin de s'engager libre en vue de la saison prochaine. Une situation qui ne laisse pas insensible sur le marché puisque le FC Barcelone souhaiterait en profiter tout comme plusieurs clubs de Serie A. Auteur d'un doublé contre le RC Lens mercredi soir, Memphis Depay a ainsi fait le point sur sa situation.

«Le président et moi savons ce qu'il s'est passé lors des 4 dernières saisons»