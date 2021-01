Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino est déjà confronté à un dossier brûlant en interne !

Publié le 7 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Nommé entraîneur du PSG en cours de saison, Mauricio Pochettino doit reprendre le flambeau de Thomas Tuchel, apprécié par beaucoup au sein du vestiaire dont Kylian Mbappé. Et l’Argentin devra se montrer pédagogue au moment où les prolongations de Neymar et de Mbappé se joueraient en interne.

Tout juste arrivé au PSG, l’officialisation de sa nomination au poste d’entraîneur ayant eu lieu samedi, Mauricio Pochettino doit se rendre à l’évidence. Bien qu’il souhaiterait voir des joueurs débarquer cet hiver pour renforcer l’effectif parisien, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain saurait déjà, selon CBS Sports , que la priorité ne serait pas de recruter, mais plutôt de prolonger les contrats de Kylian Mbappé et de Neymar qui expirent en juin 2022. C’est du moins l’information que Fabrizio Romano révélait lundi lors de sa rubrique Here We Go pour le média américain. Et d’après Goal , ce serait bel et bien le dossier chaud en interne et le plus délicat pour Mauricio Pochettino.

Les dossiers délicats de Mbappé et Neymar…