Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour… Paul Pogba !

Publié le 7 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG en marge de la prochaine session estivale des transferts, Paul Pogba pourrait bien snober la direction parisienne en retrouvant la Juventus selon Romeo Agresti.

Ces derniers temps, la presse anglaise via The Daily Mirror, a totalement relancé le feuilleton Paul Pogba. Alors qu’un départ pour la Juventus ou encore le Real Madrid semblaient être les options les plus probables pour le milieu de terrain de Manchester United dont le départ est acté à en croire son agent Mino Raiola, le PSG aurait lui aussi une vraie carte à jouer pour le champion du monde tricolore. Les dirigeants des Red Devils auraient d’ores et déjà pris la décision de se séparer de Paul Pogba l’été prochain, moment où il ne lui restera qu’une année sur son contrat. Cependant, méfiance, la Juventus devrait bien contrecarrer les plans du PSG pour Pogba.

« L’été prochain, la Juventus essaiera de jouer sa carte à fond »