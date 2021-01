Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie se referme pour Memphis Depay...

6 janvier 2021

En fin de contrat, Memphis Depay pourrait bel et bien rester à l’Olympique Lyonnais cet hiver.

Après avoir failli partir l’été dernier, Memphis Depay fait une nouvelle fois parler de lui. Son contrat avec l’Olympique Lyonnais se termine dans seulement quelques mois et, à l’heure actuelle, une prolongation semble improbable. Sa situation a donc logiquement attiré l’attention de plusieurs gros clubs européens, comme le FC Barcelone de son ancien sélectionneur Ronald Koeman. Pourtant, cette piste semble avoir pris du plomb dans l’aile et Mundo Deportivo a d’ailleurs assuré qu’une arrivée de Depay au Barça cet hiver, serait totalement à exclure. Ainsi, France Football a expliqué que le capitaine de l’OL pourrait finalement se diriger vers l’Italie...

La Juve préfère Llorente ou Quagliarella