Mercato - PSG : Avant le PSG, Pochettino a recalé un très grand club !

Publié le 7 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

Après plus d’un an sans fonction, Mauricio Pochettino a pris place sur le banc du PSG. Toutefois, avant de débarquer dans la capitale, l’Argentin aurait pu rejoindre certains clubs européens et pas des moindres…

Passé par l’Espanyol Barcelone, Southampton et Tottenham, Mauricio Pochettino va désormais officier sur le banc du PSG. A 48 ans, l’Argentin a ainsi remplacé Thomas Tuchel pour son plus grand bonheur. « Le père Noël m'a déjà offert un cadeau en me permettant de retrouver ce club et d'entraîner une telle équipe. J'en profite pour remercier le président Nasser et Leonardo de nous donner cette possibilité », a notamment lâché Pochettino ce mardi en conférence de presse.

« Il a dit non »