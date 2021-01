Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Olivier Giroud, c’est bouclé !

Publié le 7 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

En quête de renforts pour le secteur offensif d’André Villas-Boas, l’OM multiplierait les pistes ces derniers jours. Cependant, le dossier Olivier Giroud ne devrait, sauf énorme revirement de situation, pas se concrétiser en faveur du club phocéen.

Voici une des multiples pistes que l’OM aurait activé ces dernières semaines. Olivier Giroud était avec Boulaye Dia, l’un des premiers noms à sortir dans la presse concernant une éventuelle offensive de l’OM cet hiver, le club phocéen étant à la recherche d’un nouvel attaquant. Depuis, Arkadiusz Milik, Gaëtan Laborde, Christian Kouamé ou encore plus récemment Patrick Cutrone ont à leur tour étaient liés à l’OM dans le cadre de ce mercato hivernal. En ce qui concerne la piste Giroud, tout porte à croire que le champion du monde tricolore restera à Chelsea cet hiver, bien que son contrat expirera en juin prochain.

Chelsea et Giroud veulent continuer ensemble