Mercato - PSG : Pochettino a le feu vert pour ce dossier chaud !

Publié le 7 janvier 2021 à 7h45 par Th.B.

Piste prioritaire de l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino en ce mercato hivernal, Dele Alli aurait une volonté précise concernant son avenir : quitter Tottenham.

En ce début de saison, Dele Alli n’a eu que 67 minutes à se mettre sous la dent en Premier League lors des matchs opposant Tottenham à Everton et Manchester United. Les chiffres parlent pour eux-mêmes, José Mourinho ne compte clairement pas sur les services du milieu offensif de Tottenham. Un prêt était déjà d’actualité à l’occasion du dernier mercato estival et une opération de la sorte pourrait bien avoir lieu cet hiver. En effet, selon The Daily Telegraph , le PSG prévoirait toujours de tenter sa chance bien que Tottenham ne soit pas vraiment ouvert à un départ d’Alli. Quelle est la position du principal intéressé sur la question ?

Dele Alli voit d’un bon oeil un prêt