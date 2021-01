Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti aurait donné sa réponse pour Moise Kean !

Publié le 7 janvier 2021 à 9h15 par Th.B.

Prêté par Everton jusqu’au terme de la saison, Moise Kean ne devrait absolument pas voir le PSG et son club trouver un accord pour un transfert définitif dans les prochaines semaines.

« Il montre sa qualité et il sera de retour la saison prochaine » . En conférence de presse, Carlo Ancelotti se montrait très clair en octobre dernier concernant l’avenir de Moise Kean (20 ans). Prêté au PSG à sa demande selon The Athletic pour qu’il puisse disposer d’un temps de jeu plus conséquent que chez les Toffees , l’attaquant sous contrat à Everton a débarqué au Paris Saint-Germain lors des ultimes moments du mercato estival. Dans le prêt convenu entre le PSG et Everton, aucune option d’achat n’a été incluse. Ce qui permet au club de Liverpool de garder la main sur l’international italien et d’avoir l’avantage lors d’éventuelles négociations pour un transfert définitif avec le PSG. Sky Sports a récemment révélé que Leonardo aurait déjà initié les premiers contacts avec son homologue d’Everton, Marcel Brands. Mais le directeur sportif du PSG devrait connaître une réponse ferme lors du mercato hivernal.

«Everton résistera à toutes les offres du Paris Saint-Germain»