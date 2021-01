Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande indication sur le prix de Moise Kean !

Publié le 6 janvier 2021 à 20h10 par T.M.

Visiblement intéressé par un transfert définitif de Moise Kean au PSG, Leonardo devra toutefois sortir le chéquier pour espérer trouver un accord avec Everton.

Dans les dernières heures du mercato estival, Leonardo a réussi à obtenir le prêt de Moise Kean en provenance d’Everton. Toutefois, cette opération ne comprend pas d’option d’achat et le PSG n’a donc aucun moyen de conserver l’Italien. Il va donc falloir négocier avec les Toffees et c’est d’ailleurs ce qu’aurait commencé à faire le club de la capitale. Dernièrement, Sky Sports annonçait que le PSG et Everton avaient débuté des discussions pour un transfert définitif de Moise Kean. Une opération qui devrait toutefois avoir un certain prix.

Kean ne sera pas donné !