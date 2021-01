Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut piller un club de Serie A !

Publié le 7 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Très actif sur le marché lors de ces premiers jours de mercato hivernal, Pablo Longoria regarderait avec insistance du côté de la Fiorentina où il pourrait clore deux dossiers brûlants de l'OM : les postes de latéral droit et d’avant-centre.

Hormis le recrutement d’un latéral afin de définitivement boucler la succession de Bouna Sarr parti au Bayern Munich lors des ultimes moments du mercato estival, Pablo Longoria travaillerait de concert avec son entraîneur André Villas-Boas afin de renforcer le secteur offensif de l’OM. Pour ce faire, le directeur du football de l’Olympique de Marseille se pencherait sur plusieurs dossiers. Ces derniers jours, Longoria aurait activé diverses pistes de tout horizon. D’Andy Delort à Arkadiusz Milik en passant par Willian José et Gaëtan Laborde, le directeur du football de l’OM ne se refuserait rien en ces premiers jours de mercato hivernal. Et Longoria se focaliserait même sur un club de Serie A en particulier.

La Fiorentina, nouveau terrain de jeu de Pablo Longoria ?