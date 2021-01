Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Les vérités de Domenech sur son arrivée !

Publié le 4 janvier 2021 à 23h30 par La rédaction mis à jour le 4 janvier 2021 à 23h33

Récemment nommé pour les 6 prochains mois à la tête du FC Nantes, Raymond Domenech s'est dit concentré sur sa mission d’améliorer la situation des Canaris.

De retour sur un banc de Ligue 1, Raymond Domenech a pris les rênes du FC Nantes. À peine arrivé, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France est soumis aux critiques et enchaîne les sorties médiatiques concernant sa prise de pouvoir au poste d’entraîneur des Canaris . Après avoir déclaré ne pas se projeter au-delà de ses 6 mois de contrat, Domenech fait ses premiers états des lieux, quelques jours seulement après son arrivée.

« Il y a des choses à améliorer. »