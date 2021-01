Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria fixé pour cet ancien de Ligue 1 ?

Publié le 7 janvier 2021 à 11h45 par A.C.

Pour renforcer le poste de latéral droit, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur un ancien joueur de Ligue 1.

L’attaque n’est pas le seul chantier de Pablo Longoria. Le head of football de l’Olympique de Marseille devrait en effet rattraper son échec sur Joakim Maehle et enfin trouver un joueur capable de pallier le départ de Bouna Sarr, au Bayern Munich. Car pour l’instant, André Villas-Boas ne peut compter que sur Hiroki Sakai au poste d’arrière droit ! Ainsi, en Italie on annonce que l’OM souhaiterait s’attacher les services de Kevin Malcuit, sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2022 et qui ne joue pas beaucoup sous les ordres de Gennaro Gattuso.

La Fiorentina tient la corde pour Malcuit